Ещё
В Ижевске из-за аварии без света остались дома и объекты в центре и Соцгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ижевске из-за аварии без света остались дома и объекты в центре и Соцгороде 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске без электричества остались дома и организации в центре и микрорайоне «Соцгород». Как сообщает пресс-служба «Ижевских электрических сетей», произошло это из-за перебитого кабеля.
Инцидент произошел утром в среду, 25 июля.
«При проведении земляных работ сторонними организациями на пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе был порван кабель, дающий электроснабжение большой части города», — отмечается в сообщении.
Под отключение попали потребители на следующих улицах:
улица Красноармейская;
улица Воровского;
улица Краева;
улица Орджоникидзе;
улица Ленина;
улица Восточная;
улица Карла Либкнехта;
улица Вадима Сивкова.
Без света остались 9 детских садов, поликлиника, больница, стоматология, Устиновский районный суд, Арбитражный суд и другие объекты.
ИА «Сусанин»: последние новости
Кандидат на пост главы Ижевска выставил на продажу часть своей компании Посетителей Банка России в Санкт-Петербурге заставили взвешиваться Археологические раскопки прошли в Балезинском районе Удмуртии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ13
Убийство телеведущего поразило страну65
США нанесут удар по госдолгу России210
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны118
Шарапову возмутили дороги Крыма70
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение