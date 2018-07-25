В Ижевске из-за аварии без света остались дома и объекты в центре и Соцгороде

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске без электричества остались дома и организации в центре и микрорайоне «Соцгород». Как сообщает пресс-служба «Ижевских электрических сетей», произошло это из-за перебитого кабеля. Инцидент произошел утром в среду, 25 июля. «При проведении земляных работ сторонними организациями на пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе был порван кабель, дающий электроснабжение большой части города», — отмечается в сообщении. Под отключение попали потребители на следующих улицах: улица Красноармейская; улица Воровского; улица Краева; улица Орджоникидзе; улица Ленина; улица Восточная; улица Карла Либкнехта; улица Вадима Сивкова. Без света остались 9 детских садов, поликлиника, больница, стоматология, Устиновский районный суд, Арбитражный суд и другие объекты.