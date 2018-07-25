Бондаренко — Кузьмину об «экстремистском» деле: Выяснилось, что вы иногда говорите неправду

«В понедельник меня опрашивал следователь по подозрению в организации массовых беспорядков. Выяснилось, что вы иногда говорите неправду. Будьте внимательны, здесь работают звукозаписывающие устройства. По повестке прошу снять восьмой вопрос как недостаточно проработанный», — заявил он.

Восьмым вопросом должен был рассматриваться проект соглашения между уполномоченным органом области и региональным оператором по сбору ТБО, касающееся тарификации услуг. Кузьмин выставил вопрос на голосование, но решение не было принято, вопрос остался в повестке дня.