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Бондаренко — Кузьмину об «экстремистском» деле: Выяснилось, что вы иногда говорите неправду
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Бондаренко — Кузьмину об «экстремистском» деле: Выяснилось, что вы иногда говорите неправду 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, перед голосованием за повестку очередного заседания Саратовской областной думы слово взял депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Он обратился к председателю Ивану Кузьмину.
«В понедельник меня опрашивал следователь по подозрению в организации массовых беспорядков. Выяснилось, что вы иногда говорите неправду. Будьте внимательны, здесь работают звукозаписывающие устройства. По повестке прошу снять восьмой вопрос как недостаточно проработанный», — заявил он.
Восьмым вопросом должен был рассматриваться проект соглашения между уполномоченным органом области и региональным оператором по сбору ТБО, касающееся тарификации услуг. Кузьмин выставил вопрос на голосование, но решение не было принято, вопрос остался в повестке дня.
Напомним, Иван Кузьмин написал заявление в правоохранительные органы из-за высказываний коллег-коммунистов о пенсионной реформе. Следователи начали проверку слов Николая Бондаренко на экстремизм. В понедельник депутат побывал в Следственном комитете, где ему показали заявление Кузьмина, но не дали сделать копию. По словам Бондаренко, спикер облдумы исказил его высказывания.
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