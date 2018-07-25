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Житель Энгельса не заплатил за футболку 96 рублей и отсидит три месяца в колонии
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Житель Энгельса не заплатил за футболку 96 рублей и отсидит три месяца в колонии 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Менее 100 рублей — такова стоимость украденной футболки, за которую мужчина отсидит три месяца в колонии строгого режима. В Энгельсе Саратовской области 34-летний гражданин зашел в магазин одежды «Мода Сити» (в доме №67 по проспекту Фридриха Энгельса). Он выбрал футболку, снял с нее датчик и сунул в карман. Его заметил у кассы сотрудник и посоветовал заплатить за товар. Однако глуповатый воришка не послушал и сбежал.
Вскоре похитителя задержала полиция, но даже в этом случае он не оплатил магазину ущерб на 96 рублей. Вместо этого потребитель невольно избрал уголовную статью и три месяца отсидки в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
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