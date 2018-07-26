Первый заместитель мэра Йошкар-Олы освобожден от занимаемой должности

Первый заместитель мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

«Да, Антон Трудинов был уволен «по собственному желанию», — пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе главы Марий Эл.

Сейчас на должность исполняющего обязанности первого заместителя мэра города назначен бывший руководитель управления городского хозяйства администрации Йошкар-Олы Лев Покровский.

32-летний Лев Покровский получил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии аграрно-промышленного комплекса», работал менеджером в банке «Русский Стандарт». С 2017 года был руководителем управления городского хозяйства.

Фото: fas.gov.ru