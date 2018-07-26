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Первый заместитель мэра Йошкар-Олы освобожден от занимаемой должности
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Первый заместитель мэра Йошкар-Олы освобожден от занимаемой должности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый заместитель мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
«Да, Антон Трудинов был уволен «по собственному желанию», — пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе главы Марий Эл.
Сейчас на должность исполняющего обязанности первого заместителя мэра города назначен бывший руководитель управления городского хозяйства администрации Йошкар-Олы Лев Покровский.
32-летний Лев Покровский получил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии аграрно-промышленного комплекса», работал менеджером в банке «Русский Стандарт». С 2017 года был руководителем управления городского хозяйства.
Напомним, Московский городской суд признал законным арест имущества на общую суму около 1,5 млрд рублей экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Суд оставил под арестом 2170 акции ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Представитель предприятия оценил их стоимость примерно в 1,5 млрд рублей.
Фото: fas.gov.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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