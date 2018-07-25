В Джеймстауне нашли тело первого рабовладельца Нового света

Археологи, исследуя 400-летнюю церковь в Джеймстауне (штат Вирджиния, США ), нашли обезглавленное тело, которое может принадлежать сэру Джорджу Ярдли — одному из первых политиков (и рабовладельцев) американских колоний.

Его имя не слишком известно широкой публике, но он сыграл ключевую роль в истории Америки. Джордж Ярдли был губернатором Джеймстауна — первого поселения англичан на территории современных США. Согласно его решению, часть власти была передана Палате горожан, первому выборному законодательному собранию Нового света.

Ученые не полностью уверены, что тело принадлежит именно Ярдли. Точный ответ даст ДНК-анализ — образцы, выделенные из костей, сравнят с образцами ныне живущих потомков губернатора, сообщает The Washington Post . Также планируется провести радиоуглеродное датирование останков и изотопное тестирование.

После первичного исследования археологи определили, что скелет принадлежит мужчине 35-40 лет, что совпадает с возрастом Джорджа Ярдли (он умер на 41-м году жизни). Положение тела и место захоронения (перед алтарем) указывают на важную персону.

Ранее в той же церкви обнаружили череп и горсть зубов, которые также могли принадлежать политику. Используя современные технологии, специалисты могут воссоздать прижизенный облик Джорджа Ярдли и даже определить его примерный рацион.

Отметим, что сейчас поселение Джеймстаун представляет собой музей под открытым небом. Там также ведутся археологические работы, в которых участвуют всемирно известные специалисты. Так, в команду входит доктор Тури Кинг из Лейстерского университета Великобритании , одна из первооткрывательниц останков короля Ричарда III.

Джеймстаун был основан в 1607 году. 29-летний выходец из Лондона Джордж Ярдли стал его губернатором в 1616-м. Колонию контролировала Вирджинская компания (это право закрепил за ней король Яков I). Она дала главе города инструкции по созданию «похвальной формы правления» для поселенцев.

В 1619 году состоялось первое заседание Палаты горожан. В том же году колонисты приобрели небольшую группу африканцев, вывезенных из Анголы испанскими моряками. С этого момента принято отсчитывать историю рабовладения в Новом свете.

Ранее сообщалось, что в Иране обнаружили тело предпоследнего шаха, долгое время считавшееся утерянным.

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