Эксперты: осмотр хвойных лесов в Томске необходим в связи с распространением шелкопряда

ТОМСК , 25 июля. / ТАСС /. Биологи Томского государственного университета (ТГУ) заявили о необходимости обследовать хвойные леса на территории города, чтобы не допустить распространения сибирского шелкопряда в Томске. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе университета, без постоянного мониторинга и обработки шелкопряд может надолго задержаться в Томске.

Нашествие шелкопряда в Томске отметили экологи на прошлой неделе. До этого года вредитель никогда не появлялся в густонаселенном областном центре, предположительная причина его распространения — ветреная погода, из-за которой он был занесен в областной центр из очага, который предположительно находится севернее Томска.

"Поскольку шелкопряд отмечается уже в центре Томска, необходимо проводить регулярный осмотр всех хвойников в городе. К примеру, в Университетской роще лесной вредитель облюбовал кедры. Переломить ситуацию и взять ее под контроль можно только за счет постоянного мониторинга и своевременной обработки", — приводит пресс-служба слова сотрудника кафедры зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ Ольги Конусовой.

Бабочки шелкопряда также уже обнаружены на главной улице города — проспекте Ленина, а также возле самого ТГУ, причем среди вредителей преобладают самки с запасом зрелых яиц. Как говорят ученые, опыт борьбы с сибирским шелкопрядом на территории региона уже есть, хотя в самом Томске с ним пока не приходилось встречаться.

"Даже в 1950-годы, когда в регионе была зафиксирована самая многочисленная вспышка вредителя, до города он не добрался. Во всяком случае, в специализированной литературе, например, в брошюре, где изложен трехлетний опыт авиахимборьбы с шелкопрядом в Томской области , среди очагов Томск не обозначен", — отметили специалисты.

Сибирский шелкопряд — опасный вредитель, который разрушает лиственницы, пихты, кедр, в меньшей степени сосну и ель. Гусеницы шелкопряда питаются хвоей, после ее потери деревья усыхают и погибают от других вредителей или пожаров.

Пандемия сибирского шелкопряда

Резкое увеличение популяции сибирского шелкопряда привело в 2017 году к чрезвычайной ситуации федерального масштаба, вспышка приобрела пандемический характер. Мониторинг выявил резкое увеличение до 1,4 млн га площади очагов, в том числе в насаждениях Красноярского края (887,7 тыс. га) и Томской области (474,8 тыс. га). Это сопоставимо с годовым объемом лесозаготовки: в 2015 году — 936 тыс. га, в 2014 году — 781,1 тыс. га. Специалисты Рослесхоза отмечали, что насекомое стало резко плодиться (двухлетний цикл генерации сменился однолетним) из-за экстремально высоких температур и периодов длительного отсутствия осадков в 2014-2016 гг.

Нынешняя пандемия для регионов стала первым массовым нашествием за последние 20 лет. Обычно она случается раз в 30-40 лет.