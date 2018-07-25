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Гадкий и редкий утенок потерял семью на Красном проспекте
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Гадкий и редкий утенок потерял семью на Красном проспекте 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Утенок отбился от семьи и предпочел впасть как бы в оцепенение. Он категорически отказывался от еды и воды, шипел, взъерошивал оперение и яростно клевался», — сообщил VN.ru известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский.
По словам специалиста, сегодня, 25 июля, ему позвонила жительница центра Новосибирска, которая на газоне в районе пересечения Красного проспекта и улицы Кропоткина нашла дикую утку. «Женщина сообщила о найденыше по телефону и принесла птицу в наш институт. Я ожидал увидеть чирка-свистунка, ведь выводки этой самой мелкой утки иногда встречаются в черте Новосибирска и на окраинах. Но горожанка держала в руке недавно оперившегося чирка-трескунка, о выводках которого среди городских кварталов ранее не было известно, — говорит Алексей Яновский. — Трескунки четко отличаются от свистунков по цвету стержней первостепенных маховых перьев. У трескунков эти стержни во всех нарядах светлые, почти белые, тогда как у свистунков темные, почти черные».
По всей видимости, предводительница выводка — взрослая самка чирка-трескунка — повела своих отпрысков с какого-то высыхающего болотца на другой водоем, что в условиях города крайне небезопасно. Особенно для еще нелетающих птиц. В итоге молодой чирок, которому всего около пяти недель, потерялся и приуныл. «Пришлось посадить утенка в коробку и отвезти на водоем в микрорайоне Шлюз, где много как диких уток, так и корма для них», — добавил Алексей Яновский.
Ученые надеются, что в естественной обстановке молодой чирок должен прийти в себя и прижиться среди диких уток, пусть и других видов.
Добавим, что в Новосибирске и районах области все чаще можно встретить удивительных птиц. Например, недавно пара редчайших сапсанов загнездилась на одном из уступов нового 16-этажного жилого дома и даже вывела потомство.
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