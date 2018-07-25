В Костромской области полицейские спасли жизнь мужчине

Сотрудники МО МВД России «Галичский» спасли жизнь рыбаку, едва не погибшему от внезапного приступа болезни.

Галичанина, рыбачившего в одиночестве на одном из прудов, старший лейтенант полиции Антон Гаврищук и старший сержант полиции Станислав Смирнов , заметили в ходе патрулирования города.

«Как раз, когда мы мимо проходили, у него поклевка началась, рыба довольно крупная из воды показалась. Мы за мужчину порадовались, хотели уже дальше идти, но потом что-то подозрительное в его поведении заметили: рыба-то уже на берегу, а он все продолжал руками махать, словно еще что-то тащил. Мы остановились, чтобы понять, в чем дело-то, а мужчина в этот момент как раз упал навзничь, а потом на бок завалился, прямо в воду лицом», — вспоминают стражи порядка.

Реакция полицейских последовала мгновенно. Определив, что у мужчины начался приступ эпилепсии, они оказали неотложную помощь и вызвали врачей. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи поблагодарили полицейских за своевременные и грамотные действия. После того, как состояние мужчины стабилизировалось, сотрудники МО МВД России «Галичский» проводили рыбака до дома и связались с родственниками.

Сам пострадавший и его близкие от всей души поблагодарили полицейских за своевременные и грамотные действия, которые спасли жизнь.