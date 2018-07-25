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Мэрия Екатеринбурга одобрила застройку рядом с бывшей свалкой на ВИЗе
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Мэрия Екатеринбурга одобрила застройку рядом с бывшей свалкой на ВИЗе 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Мэрия Екатеринбурга разрешила компании «Стройтэк» размежевать участок рядом с проектируемым ЭКСПО-городком для строительства жилого комплекса с тремя новыми улицами. Проект планировки размещен на официальном портале горадминистрации.
Судя по документам, приложенным к постановлению, речь идет о квартале между нынешними улицами Крауля, Танкистов и Венгерских коммунаров, известном как ЖК «Янтарная долина». Согласно информации на сайте застройщика, первая очередь комплекса будет сдана в конце 2018 года.
На остальных участках, «застолбленных» под застройку, пока что голое поле. Стоит отметить, что рядом с этим полем в «нулевых» был расположен несанкционированный полигон ТБО «Красные зори». Застройщик собирается возвести на этом месте 4 многоквартирных жилых высотки и детский сад, а также пробить новые улицы, которые пока имеют условные наименования «Новая-3», «Новая-2» и «Новая-4».
Примерное расположение будущего жилого квартала. Фото: Яндекс. Карты
Следует напомнить напомнить, что «Стройтэк» — не единственная компания, которая в ближайшие годы собирается осваивать территорию на правом берегу ВИЗ-пруда. В апреле горожане в ходе публичных слушаний одобрили проект застройки квартала улиц Татищева — Красных Зорь -Лоцмановых — Рабочих, разработанный ГК «ТЭН».
Тогда же на градсовет Екатеринбург была вынесена концепция освоения территории «цыганского поселка» на Металлургов — Ново-Московском тракте. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», компании «Астра» и «Формула строительства» планируют возвести на этом участке квартал разноуровневых жилых домов высотностью от 3 до 30 этажей и общей площадью 66 тысяч квадратных метров.
Но самый масштабный градостроительный проект, намеченный к реализации на южном берегу Верх-Исетского пруда — ЭКСПО-городок, концепцию которого представили на выставке ИННОПРОМ-2018 делегаты заявочного комитета ЭКСПО-2025.
Для этой цели областной Минстрой в ноябре 2017 года зарезервировал 555 гектаров земли в районе Большеконного и Малоконного полуостровов. Там предполагается построить 1 миллион квадратных метров жилых и выставочных помещений, построить мост через ВИЗ-пруд, провести монорельсовую дорогу и образовательно-инновационный кластер.
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