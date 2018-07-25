На площадках «Евродона» ввели карантин из-за птичьего гриппа

Эпизоотическими очагами определены территории участка выращивания №5, расположенного в 6 километрах справа от автодороги " Новошахтинск — Майский" Краснокутского сельского поселения и территория участка №8, расположенного в 1,2 километра на север от улицы Степная хутора Новопавловка. Оба участка находятся в Октябрьском районе области. Угрожаемыми зонами определены территории радиусом 5 километров от эпизоотических очагов, включая хутора Калиновка и Новопавловка, зоной наблюдения — 10-километровая зона от очагов.

"Управлению ветеринарии Ростовской области разработать и утвердить план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации гриппа птиц", — говорится в распоряжениях.

Ранее Краснодарский филиал ВНИИЗЖ, по предварительным результатам исследования, выявил вирус гриппа птиц на нескольких площадках «Евродона». Однако новое исследование, которое провела владимирская референтная лаборатория вирусных болезней птиц ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», не подтвердила наличие вируса гриппа птиц.

Как сообщало в понедельник управление ветеринарии Кировской области , из магазинов Кирова изъята продукция, инфицированная вирусом гриппа птиц. Согласно результатам исследований областной ветеринарной лаборатории, в полуфабрикатах, выработанных ростовским ООО «Евродон», обнаружен геном вируса гриппа А птиц. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимир

"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и утки. Продукция компании под маркой «Индолина» занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны.