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В Дагестане отпраздновали День Конституции республики (видео)
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В Дагестане отпраздновали День Конституции республики (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане отпраздновали День Конституции республики (видео) День Конституции Дагестана отметили вчера в Махачкале и по всей республике. В каждом из районов и городов республики празднование сопровождалось торжественным концертом.
Самый крупный концерт, на котором присутствовал и врио главы региона Владимир Васильев, прошел на Летней площадке Дагестанской филармонии.
Поздравив гостей и жителей столицы с праздником, Васильев рассказал о проведенной в республике антикоррупционной работе, об изменениях в сфере образования и здравоохранения. Рассказал он и о ходе Всероссийских учений энергетиков, проходящих в Дагестане, по итогам которых в регионе заменят 600 км проводов и установят более 200 трансформаторов в пяти районах.
Отдельно речь зашла и о конкурсе в кадровый резерв республики «Мой Дагестан».
«Нам сегодня нужны люди, которые будут ориентированы не на личные интересы, а на работу во благо своей родины и народа Дагестана», — отметил врио главы республики.
После речи главы региона началась концертная программа, на которой были представлены номера в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов, а также балетной труппы Театра оперы и балета республики, заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и многое другое. Завершилось празднование ярким фейерверком.
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