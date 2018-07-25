У кого больше? Екатеринбуржцы посчитали, сколько стоит собрать в школу первоклассника

Чем ближе новый учебный год, тем больше хлопот у родителей, особенно тех, кто 1 сентября отправляет детей в первый класс. На форумах ведутся подсчёты предстоящих трат: горожане обсуждают, где и по какой цене покупают портфели и белые блузки, кроссовки и физкультурную форму.

Многие в это время покупают мебель, которая нужна для занятий дома. И отдельная тема — кто сколько отдаёт в фонд школы. О том, какие сборы разумны, а какие незаконны, мы уже подробно рассказывали.

По словам тех, кто этим летом озадачен покупкой вещей для первоклассника, средняя сумма, которую придётся потратить, — от 10 до 30 тысяч рублей. Всё, конечно, очень индивидуально: в одних школах, к примеру, есть единая форма, которую дружно заказывают в одном ателье, шорты и майки для физкультуры тоже покупают совместно оптом — так дешевле. Где-то оговаривают общий деловой стиль и предпочтительные цвета, и родители ищут варианты на свой вкус и кошелёк.

«Я каждый год читаю эти сборы к 1 сентября и в шоке. А до школы ребёнку не нужен был стол, стул, комп? — пишет пользователь сайта U-mama НаталЪя. — В садик вы обувь, трусы, майки, брюки не покупали? Зачем всё покупать сразу? Ребёнок растёт — это раз, в сентябре начнутся распродажи этой же школьной одежды — это два, за пару месяцев вы поймёте, что действительно надо из одежды».

«Насчёт сорочек для первоклассников, — делится опытом пользователь Гвоздика. — У детей 3 раза в неделю физкультура. Нам прямо говорили, что в эти дни одевайте детей максимально удобно, с минимумом пуговиц и предметов одежды».

«Какие суммы! — изумляется пользователь с ником 777. — У меня сын в 3-й класс идёт, к первому купила 5 рубашек за 530 рублей каждая, так он в них и 2-й класс весь отходил. Брюки купила — чёрные джинсы для школы, на год хватает. Обуви одной пары тоже на учебный год хватает. Канцелярия — обычный набор, остальное по мере требований учителей».

«Бюджет — дело такое: кто-то купит сменку за 500 рублей, кто-то возьмёт старые сандалии, кто-то купит туфли за 3000, — рассуждает Anirii. — Форма тоже — кто-то купит в «Гулливере», кто-то на рынке. Канцтовары — нам, например, нужны простые карандаши «Кохинор» по 40 руб. /шт. (учитель требует), а кому-то обычные подойдут. Смотрите, что нужно купить обязательно к сентябрю: рабочие тетради, тетрадей минимум, канцтовары, форму, портфель. Остальное докупите потом».

«Лучше покупать сарафаны, у них нет рукавов, — даёт ценный совет по экономии бюджета мама девочки butuz. — Или платья с рукавами три четверти или ещё короче, это всё будет носиться несколько лет. Тогда как платья с длинными рукавами месяца через 2–3 уже короткие. Невыгодная покупка получается».

«Читаю и недоумеваю, — сокрушается пользователь Заблудившаяся. — Как можно канцтовары купить на 1000 руб. ? Явно же что-то докупать потом. Краски акварельные, кисти, карандаши цветные нормальные, карандаши простые, ручки, резинки — это всё в одном экземпляре покупаете? Тетради простые, папки для ИЗО и труда, пеналы для кисточек и обычные, фартук, подложка под пластилин, сам пластилин. Альбомы для рисования, пачка бумаги, картон. Всё расходуется только так! Ручки роняются, грызут ещё некоторые, как и карандаши — потом не пишут, «стёрки» изрисовываются, линейки теряются бесконечно…»

В нашей инфографике мы собрали в школу девочку и мальчика, основываясь на конкретных примерах. У кого-то бюджет может быть совсем другим. Но для ориентира вполне подойдёт.

Впрочем, часть расходов у родителей ещё впереди — это сборы непосредственно на торжественную линейку: букеты, подарки учителям. Какие цветы готовят для любимых учителей и где раздобыть букет из колбасы для усатого трудовика, читайте в нашем обзоре.

А о том, как правильно выбирать рабочий стол и стул, а также удобную обувь — узнаете из интервью с ортопедом.