Больше всего омичей-долгожителей живет в Центральном округе

Омске проживают более 50 человек, чей возраст превысил 100 лет. В городе проживают 54 омича, которым в этом году исполнится 100 и более лет. Об этом сообщает департамент общественных отношений и социальной политики Омска. Вековой юбилей отметят 22 человека, 101 год — 12, 102 года — пять омичей, 103 года — четыре, 104 года — семь, 105 лет — три омича и 106 лет отпразднует один омич.

— За плечами наших долгожителей длинная и интересная дорога жизни. Мы благодарим их за труд, личный вклад в развитие города, — отметила директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова. Омичи-долгожители на День города дома примут поздравления от мэра города.

В мэрии также добавили, что наибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 17. В Советском округе 14 омичей, в Кировском — 12, в Ленинском — семь, в Октябрьском — четыре омича-долгожителя.