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В Хабаровском крае проведена информационно-агитационная акция по набору на военную службу по контракту
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В Хабаровском крае проведена информационно-агитационная акция по набору на военную службу по контракту 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для жителей и гостей города организовали концерт с участием военных оркестров, творческих коллективов ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.
В Хабаровском крае в рамках празднования 84-й годовщины со дня образования Вяземского района, на главной площади районного центра проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в ВВО — Твой выбор!».
Заявления, желающих проходить военную службу по контракту в войсках Восточного военного округа, принимали в специализированных мобильных комплексах отбора на военную службу по контракту на базе КамАЗ, которые в свою очередь впервые преодолели расстояние более 100 километров для проведения акции.
Для жителей и гостей города организовали концерт с участием военных оркестров, творческих коллективов ансамбля песни и пляски Восточного военного округа дислоцированных в Хабаровском, Приморском краях и Еврейской автономной области.
Также с показательным выступлением военнослужащие разведывательного подразделения ВВО отработали элементы рукопашного боя.
Помимо этого, военнослужащие материально-технического подразделения угостили жителей и гостей города солдатской кашей и чаем.
Всего в мероприятии приняло участие более 1 тысячи человек, заявления о прохождении военной службы по контракту подали свыше 60 человек.
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