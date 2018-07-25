В Хабаровском крае проведена информационно-агитационная акция по набору на военную службу по контракту

Для жителей и гостей города организовали концерт с участием военных оркестров, творческих коллективов ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

Хабаровском крае в рамках празднования 84-й годовщины со дня образования Вяземского района, на главной площади районного центра проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в ВВО — Твой выбор!».

Заявления, желающих проходить военную службу по контракту в войсках Восточного военного округа, принимали в специализированных мобильных комплексах отбора на военную службу по контракту на базе КамАЗ, которые в свою очередь впервые преодолели расстояние более 100 километров для проведения акции.

Для жителей и гостей города организовали концерт с участием военных оркестров, творческих коллективов ансамбля песни и пляски Восточного военного округа дислоцированных в Хабаровском, Приморском краях и Еврейской автономной области

Также с показательным выступлением военнослужащие разведывательного подразделения ВВО отработали элементы рукопашного боя.

Помимо этого, военнослужащие материально-технического подразделения угостили жителей и гостей города солдатской кашей и чаем.

Всего в мероприятии приняло участие более 1 тысячи человек, заявления о прохождении военной службы по контракту подали свыше 60 человек.