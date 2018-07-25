Врачи рассказали, как эпидемия кори в странах Европы отразилась на Воронежской области 

Облздрав привёл статистику по заболеваемости. Санврачи ранее предупреждали жителей региона об эпидемии кори, распространяющейся по территории Украины, граничащей с Воронежской областью, и в некоторых странах Европы. За последние семь месяцев инфекцию подхватили шесть жителей области, и во всех случаях источником заражения были другие регионы — правда, российские, сообщила пресс-служба облздрава во вторник, 24 июля. Первый из шести случаев был зарегистрирован в декабре 2017 года у 6-летнего ребёнка, который не был привит из-за отказа родителей и заразился во время поездки в Москву. В январе 2018-го инфекцию подхватил ребёнок 9 лет, контактировавший с предыдущим заболевшим и также не привитый из-за отказа родителей. В следующем месяце корью заболел 24-летний парень, который выезжал в Ростовскую область, в мае — младенец в возрасте менее года: малыш подхватил инфекцию от матери, заболевшей в Тамбовской области. Последний случай кори зарегистрирован в июле — женщина выезжала в Липецкую область. Заболеваемость корью в Воронежской области одна из самых низких в России, однако появление случаев заражения на фоне распространения инфекции в Европе тревожит. По данным санврачей, ситуация с корью в России осложнилась именно на фоне эпидемиологического неблагополучия по кори в европейских странах — Украине, Австрии, Португалии, Исландии, Словакии, Бельгии, Венгрии, Дании, Чехии, Швеции. Только на Украине, по данным Минздрава страны, с начала года заболели более 26 тыс. человек. На территории России в 2017 году зарегистрировали 725 случаев кори. В частности, в 20 субъектах регистрировались единичные (1-3) случаи кори, в 27 субъектах (Республиках Крым, Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском и Хабаровском краях) — от 6 до 16 случаев. Наибольшее число заболевших было в Москве — 333, Московской области — 153, Дагестане — 99, Чечне — 32. Справка Последний эпидемический подъём кори в Воронежской области отмечался в 2012 году, когда было 20 случаев заболевания. Это немного, но всё равно санврачи были озабочены, поскольку в регионе постоянно прививают жителей против инфекции. Вакцинация — единственный способ защиты от кори. После неё формируется иммунитет, достаточный для надежной защиты на всю жизнь. Корь — одна из самых заразных инфекционных болезней, известных в настоящее время: если человек встретится с больным, он обязательно тоже заболеет. Опасность кори заключается в возможных осложнениях, а именно — поражении нервной системы (менингит, энцефалит), пневмонии, развитием кератита вплоть до слепоты, вторичных инфекций — отита, пиодермии. Корь развивается внезапно. Сначала больного человека беспокоит повышение температуры тела, слабость, снижение аппетита, сухой кашель, слезотечение, покраснение глаз, затем появляется сыпь в виде мелких пятен на лице, теле, ногах и руках, по который врач может заподозрить диагноз и подтвердить специальным анализом крови. Если человек заболел корью, нужно оставаться дома и вызвать врача на дом. Екатерина Трещикова