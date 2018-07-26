Югорчане все чаще страхуют жизнь, здоровье и имущество в ГСК «Югория»

ГСК «Югория» стала лидером рынка добровольного автострахования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по итогам 2017 года и упрочила свои позиции в первом квартале 2018 года.

«Югория» уже много лет входит в тройку лидирующих компаний на розничном рынке страховых услуг Югры. В 2015-2016 годах году ей принадлежала пятая часть рынка добровольного автострахования на территории региона. В 2017 году компания сделала рывок, заняла более четверти рынка каско (27%) и вышла на первое место, оставив позади всех конкурентов.

Согласно данным ЦБ в первом квартале 2018 года доля компании по сборам добровольного автострахования продолжает расти и составляет уже 28,5%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года сборы за первые три месяца выросли на 7,5%, тогда как у других лидеров рынка Каско они снизились на 3, 5, 11%.

Во втором и третьем кварталах тенденция к росту продаж Каско сохраняется, несмотря на общее снижение сборов у большинства страховых компаний.

«Основная причина увеличения доли «Югории» по Каско — высокое качество сервиса и оперативность, как в момент заключения договоров, так и в процессе урегулирования убытков. «Югория» представлена в большинстве муниципальных образований округа, мы сотрудничаем со всеми дилерами региона, наши офисы удобно расположены, а график работы построен так, чтоб клиентам было удобно. И самое главное, высокая репутация компании в округе. Нам доверяют! Югорчане страхуются у нас семьями по различным видам страхования и много лет подряд», — рассказала региональный директор Югорско-Ямальской группы Светлана Котлова.

Сургут, Основные точки роста продаж полисов Каско — крупные города региона: Нижневартовск Ханты-Мансийск , Советский, Нефтеюганск

Наибольшую популярность в Югре в 2017 году получила программа добровольного автострахования «Классик» с максимальным покрытием. Также отмечен рост интереса к продуктам для опытных и уверенных в себе водителей, который хотят сэкономить на Каско. Большим спросом у населения региона пользуется программа «Ремонт у дилера» — антикризисное предложение компании, недорогое и эффективное.