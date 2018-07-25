В донской столице в 2018 году увеличился объем налоговых поступлений в бюджет города

Об этом рассказал глава Администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник, 24 июля, на совещании по вопросу собираемости налоговых платежей и снижение недоимки в бюджет города.

— На текущий год собственные налоговые доходы бюджета запланированы в размере 11,3 млрд руб., что выше плановых значений 2017 года на 245,3 млн руб. По состоянию на 1 июля 2018 года план исполнен на 44,6%, что на 13,6% выше показателя прошлого года, — рассказал градоначальник.

Виталий Кушнарев также отметил, что один из основных источников ресурсного наполнения бюджета города — работа по сокращению и урегулированию задолженности. На текущий год разработаны и утверждены планы мероприятий, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ростова-на-Дону, привлечению дополнительных поступлений в бюджет города на 2018 год.

В рамках совещания с докладом о работе Администрации города Ростова-на-Дону по обеспечению исполнения доходной части бюджета города по налоговым платежам и снижению задолженности выступил заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Дмитрий Чернышов

Он рассказал, что новой формой работы с районами донской столицы с 2017 года стали совместные выездные заседания комиссий. Данная форма взаимодействия доказала свою результативность. Так, с начала текущего года проведено 338 заседаний районных и 11 заседаний городской комиссий, в том числе 7 выездных.

Еще одним направлением работы, оказывающим положительное влияние на расширение налогооблагаемой базы и собираемость налогов, является реализация мероприятий по легализации рынка труда. Как итог данной работы, за 3 года были выявлены и надлежащим образом оформлены около 37 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях.

— Повышение налоговой грамотности наших предпринимателей и граждан — не только способствует снижению налоговых нарушений, но и обеспечивает рост собираемости платежей. Мы продолжим эту практику и будем оказывать максимальную поддержку со своей стороны и в дальнейшем, — пояснил Дмитрий Чернышов.

Это далеко не полный перечень проводимой Администрацией города работы по снижению задолженности в бюджет города. Добавим, что в текущем году