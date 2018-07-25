«Святогору» приплывёт большой плюс. Собский завод выпускает крупных мальков

В ближайшие дни специалисты Собского рыбоводного завода совместно с Научным центром изучения Арктики впервые выпустят в реку Собь 15 тысяч мальков чира повышенной навеской 20-30 граммов.

Для этого предприятие за свой счёт заказало научные исследования по адаптации и акклиматизации мальков чира в горной реке. Они оказались успешными. Это позволило федеральным чиновникам сделать исключение для Ямала и изменить традиционное место выпуска мальков чира большего веса с реки Обь, в районе Лабытнанги , на место расположения завода.

Выпускать малька в нерестовую реку, максимально приближенную к их естественной среде, на которой стоит завод, а не возить рыбу за 40 километров в другой город, — это логично. В этом убеждён директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков. Он обратил внимание ещё на одну особенность сиговых. У них развит, так называемый, хоминг — способность после миграции в места нагула возвращаться на нерест в место их выпуска. Это значит, что вся молодь на нерест придёт именно в Собь. Например, для расположенного неподалеку, в селе Катравож, рыбодобывающего предприятия «Святогор» это отдельный большой плюс. Именно на их рыбохозяйственный участок зайдёт большой объём молоди.