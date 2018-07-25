«Святогору» приплывёт большой плюс. Собский завод выпускает крупных мальков 

В ближайшие дни специалисты Собского рыбоводного завода совместно с Научным центром изучения Арктики впервые выпустят в реку Собь 15 тысяч мальков чира повышенной навеской 20-30 граммов.
Для этого предприятие за свой счёт заказало научные исследования по адаптации и акклиматизации мальков чира в горной реке. Они оказались успешными. Это позволило федеральным чиновникам сделать исключение для Ямала и изменить традиционное место выпуска мальков чира большего веса с реки Обь, в районе Лабытнанги, на место расположения завода.
Выпускать малька в нерестовую реку, максимально приближенную к их естественной среде, на которой стоит завод, а не возить рыбу за 40 километров в другой город, — это логично. В этом убеждён директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков. Он обратил внимание ещё на одну особенность сиговых. У них развит, так называемый, хоминг — способность после миграции в места нагула возвращаться на нерест в место их выпуска. Это значит, что вся молодь на нерест придёт именно в Собь. Например, для расположенного неподалеку, в селе Катравож, рыбодобывающего предприятия «Святогор» это отдельный большой плюс. Именно на их рыбохозяйственный участок зайдёт большой объём молоди.
Напомним, мероприятия по выпуску мальков ценных пород северной рыбы проводятся для охраны окружающей среды и содействия программе воспроизводства особо ценных водно-биологических ресурсов для зарыбления водоемов ЯНАО. Всего этим летом планируют к выпуску в естественную среду 9 млн мальков чира, до 5 млн мальков муксуна и 18 млн мальков пеляди.