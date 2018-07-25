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Группа людей с ограниченными возможностями здоровья покоряет Перевал Дятлова
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Группа людей с ограниченными возможностями здоровья покоряет Перевал Дятлова 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Покорять Перевал Дятлова отправилась необычная экспедиция, в ней участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщает портал 63.ru. Параэкспедиция начала свой путь 22 июля от Сызранского кремля и планирует проехать на внедорожниках 4000 километров.
«Кто-то скажет, что экстремальный туризм — не для людей с ограниченными возможностями. Но у нашей команды своё мнение по этому вопросу. На протяжении двух лет мы успешно организуем экспедиции на внедорожниках. Ездили на Урал, Кавказ, в Казахстан. Каждый раз берём с собой ребят с инвалидностью. Рассеянный склероз, ДЦП, травмы позвоночника или ампутации ещё ни разу не смогли помешать достижению поставленной цели», — рассказал порталу 63.ru руководитель группы Дмитрий Кондрашин.
По сообщению самарского сми, руководитель экспедиции Дмитрий еще в детстве лишился ног и передвигается на протезах, но это не мешает ему регулярно организовывать параэкспедии на вендорожниках.
Параэкспедиции придется преодолеть несколько рек и проехать тысячи километров по бездорожью
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