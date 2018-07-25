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Благотворительный фонд «Система» выделит 1 млн долларов на создание технологии поиска потерявшихся людей
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Благотворительный фонд «Система» выделит 1 млн долларов на создание технологии поиска потерявшихся людей 

Клопс.Ru 2 часа назад
Благотворительный фонд «Система» объявил конкурс на разработку технологии поиска потерявшихся людей с призовым фондом 1 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента фонда Анну Янчевскую.
Участникам необходимо представить экспертному совету технологическое решение, которое поможет найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это за десять часов в любое время суток и при любой погоде. В основе разработок могут быть использованы технологии связи и ретрансляции, системы управления и навигации, датчики инфракрасного спектра, любые формы беспилотных патрулей, искусственный интеллект, все аспекты картографии. Янчевская отметила, что часть призового фонда составит грантовое финансирование, другая часть — вознаграждение финалистам.
Информационным партнером проекта выступила Минкомсвязь. Экспертами выступят представители поисково-спасательных организаций, лаборатории робототехники Сбербанка, Segezha Group (входит в АФК «Система»). Подведут итоги конкурса в ноябре 2019 года.
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