Благотворительный фонд «Система» выделит 1 млн долларов на создание технологии поиска потерявшихся людей

Благотворительный фонд «Система» объявил конкурс на разработку технологии поиска потерявшихся людей с призовым фондом 1 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента фонда Анну Янчевскую.

Участникам необходимо представить экспертному совету технологическое решение, которое поможет найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это за десять часов в любое время суток и при любой погоде. В основе разработок могут быть использованы технологии связи и ретрансляции, системы управления и навигации, датчики инфракрасного спектра, любые формы беспилотных патрулей, искусственный интеллект, все аспекты картографии. Янчевская отметила, что часть призового фонда составит грантовое финансирование, другая часть — вознаграждение финалистам.