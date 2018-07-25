Кабмин продлил программу льготного автомобильного лизинга

Правительство России продлило действие программы льготного автомобильного лизинга, сообщается на сайте кабмина.

«Принятое решение позволит реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс. единиц в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц в 2020 году», — говорится в постановлении.

Уточняются также условия предоставления субсидии, требования к срокам заключения договора лизинга, требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.