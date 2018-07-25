Ещё
Кабмин продлил программу льготного автомобильного лизинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин продлил программу льготного автомобильного лизинга 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России продлило действие программы льготного автомобильного лизинга, сообщается на сайте кабмина.
«Принятое решение позволит реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс. единиц в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц в 2020 году», — говорится в постановлении.
Уточняются также условия предоставления субсидии, требования к срокам заключения договора лизинга, требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.
Парламентская газета: последние новости
В сентябре в Крыму появится свой молодёжный парламент Нотариусов обяжут предоставлять в Росрееестр документы о сделках с недвижимостью Госдума рассмотрит проект о безвизовом въезде болельщиков в РФ до конца весенней сессии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ13
Убийство телеведущего поразило страну66
США нанесут удар по госдолгу России214
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны118
Шарапову возмутили дороги Крыма68
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение