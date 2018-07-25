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Города Среднего Урала оценили по качеству управления финансами
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Города Среднего Урала оценили по качеству управления финансами 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Министерство финансов Свердловской области составило рейтинг муниципалитетов по качеству управления финансами по итогам 2017 года. Оценка велась по таким критериям, как бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг и прозрачность бюджетного процесса.
I степень качества присвоена Верхней Пышме, Верхней Салде, Качканару и Среднеуральску. Причем три последних улучшили свои показатели в сравнении с 2016 годом. «Лауреатами» II степени стали 59 муниципальных образований. III степень качества — 10 муниципалитетов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Это не просто рейтинг, а хороший стимул для глав муниципальных образований, ведь результаты мониторинга учитываются при прогнозировании местных бюджетов", — отметила вице-губернатор — министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко.
По поручению губернатора органы местного самоуправления стимулируют рублем к повышению качества управления финансами. Так, в областном бюджете-2017 для муниципалитетов с надлежащим качеством бюджетного управления дополнительно учтено 113 миллионов рублей, в 2018 году — 116 миллионов. Средства на поощрение муниципальных образований по итогам 2017 года будут заложены в бюджете региона на будущий год.
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