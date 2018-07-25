Ночной надзор

С наступлением темноты ремонт одной из самых важных магистралей Новосибирска — автодороги на улице Немировича-Данченко в самом разгаре. Чтобы проконтролировать, как идет работа, эксперты выехали на объект в ночь на 20 июля.

На Немировича-Данченко в рамках приоритетного проекта дорожники ремонтируют участок протяженностью полтора километра — от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Станиславского. Уже выполнено 60 процентов от запланированного: произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой основания дороги, отремонтированы парковочные карманы. В настоящее время кладут верхний слой основания дороги, устанавливают бордюры, светофоры, пешеходное ограждение и дорожные знаки. В последнюю очередь будет нанесена дорожная разметка. На ремонт потратят около 92 миллионов рублей — это средства федерального, областного и местного бюджетов. В итоге место концентрации ДТП на перекрестке Немировича-Данченко и Станиславского будет устранено.

— Дорога на Немировича-Данченко — одна из самых загруженных трасс города. Помимо прочего она выполняет роль транзитной магистрали, поэтому здесь большой поток тяжеловесного транспорта. Чтобы не мешать участникам движения, ремонт ведется преимущественно в ночное время. Как здесь, так и на остальных объектах города, — отметил он.

Анатолий Костылевский напомнил, что в Новосибирске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» идут работы на 30 объектах. Финансирование составляет чуть более 1 миллиарда рублей, из которых 320 миллионов — средства областного бюджета, 451,11 миллиона — федерального, а 275,39 миллиона рублей выделил местный бюджет. Все объекты предполагается сдать к октябрю.

По словам Анатолия Костылевского, в целом по региону в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» идут работы на 54 дорожных объектах. Выполнено около 50 процентов от общего объема, освоено более одного миллиарда рублей. В лидерах среди муниципалитетов — города Новосибирск и Бердск . Высокие темпы работ отмечены на дорогах регионального и межмуниципального значения, подведомственных ГКУ Новосибирской области «ТУАД».

— Сегодня приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» становится национальным проектом. Он разделен на три больших блока. Первый — приведение в нормативное состояние 50 процентов региональных дорог в соответствии с майскими указами Президента РФ. Второй — дорожные работы в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации — до 2025 года нужно отремонтировать и реконструировать 85 процентов дорог региона. И третий — поставленная Президентом РФ задача сократить количество погибших до четырех человек на сто тысяч населения. Нам есть над чем работать, — подчеркнул глава регионального минтранса.

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