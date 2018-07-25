Зал ожидания: какие кинотеатры Уфы дожили до 90-х годов

Кинотеатр «Орион» был открыт в Деме в 70-м году

Ufa1 завершает серию публикаций об уфимских кинотеатрах, в которых сегодня можно найти все, что угодно, но только не залы, в которых крутят новинки проката. Напомним, в первой части сериала мы рассказывали о синематографе столицы Башкирии с начала до середины прошлого века. Во второй серии проекта речь шла о кинопрокате послевоенного времени и годах хрущевской оттепели. В финальной части вспомним о времени брежневского застоя и перестройки, когда в Уфе появились детские кинотеатры и залы на окраинах города.

Кто в «Теремочке» живет

Интересно, что именно детские кинотеатры Уфы оказались самыми стойкими: например, «Теремок» за остановкой «Театр Кукол» на проспекте Октября просуществовал аж до 2002 года, когда место расчистили под строительство многоэтажки. Примечательно, что здание было построено в 1962 году, как газовая котельная, но в 1965 году ее закрыли и отдали здание Госкино Башкирии для переоборудования в кинотеатр, который открылся в 1967-м. «Теремок» трижды реконструировали, в последний раз — в 2001-м, когда появившийся инвестор отремонтировал фойе и фасад. Однако уже через год «Теремок» перестал быть детским: новый хозяин выкупил зал у города, но вынужден был по-прежнему крутить кино, поскольку получил здание без права перепрофилирования. Но уже в 2005-м «Теремок» снесли, чтобы построить на его месте высотку.

Меня называли «Орлёнком» в отряде

Пожалуй, самый неприметный из бывших уфимских кинотеатров — детский зал «Орленок» в Черниковке. Он располагался в одноэтажном пристрое к жилой пятиэтажке на улице Мира за знаменитым домом-книжкой. Видимо, по наследству помещение снова досталось детям — теперь здесь подростковый клуб «Гренада».

«Орион»: с космическим приветом

Кинотеатр с космическим названием «Орион» был открыт в Деме в 70-м году. Теперь жители района железнодорожников могли наслаждаться кино на большом экране, не выезжая в центр. Первым фильмом, который увидели киноманы, стал «Неподсуден» со Стриженовым. В начале нового века зал на Таллиннской, 17 передали Дому детского и юношеского творчества, который сохранил «историческое» название. Интересно, что в 2009-м здание планировали перестроить, был даже готов масштабный проект с увеличением этажности, но этим планам не суждено было сбыться.

От Уфы до самых до окраин

А вот другим кинозалам на окраинах Уфы повезло меньше. Превратился в руины кинозал «Тан», возведенный в 59-м в Новоалександровке — в заброшенном ныне поселке нефтяников. Не найти на карте Уфы и кинотеатр имени Губайдуллина — здание в Затоне у сквера «Волна» было снесено. Закрытый в 90-е «Урал» в Шакше попытались реанимировать в 2005-м, но с тех пор о «культурно-досуговом центре» ничего не слышно. А в здании кинотеатра имени космонавта Титова на улице Нехаева в Нижегородке ныне располагается супермаркет.

Выше «Радуги»

Наверное, самым малоизвестным уфимским кинотеатром можно назвать «Радугу». В 1985 году его открыли на улице Рабкоров, 8/1 — в двухэтажном здании, в которых обычно размещались бытовые службы. О детском кинотеатре знали разве что жители Старой Уфы — здание было спрятано во дворе, окруженном девятиэтажками. Интересно, что в «Радуге» было два зала — Красный и Синий, видимо, по аналогии с «большим братом» — «Родиной». Со временем здание изменилось до неузнаваемости. К двум этажам надстроили еще два и облицевали плиткой. Теперь здесь располагается ЖЭУ, участковый пункт, а также куча офисов — от кабинета психолога до студии красоты.

Последний залп «Авроры»

В конце 80-х жители микрорайона Зеленая Роща получили еще один кинотеатр: на Рабкоров, 7 построили детский зал «Аврора». Правда, очень скоро он изменил своему назначению и приглашал зрителей на совсем не детские фильмы: в 90-х надо было как-то выживать. Когда кинопросмотры прекратились, здание отдали под дискотеки, концерты местных рокеров, потом устроили бильярдный клуб. В 2004-м кинотеатр неожиданно реанимировали: овальный зал на 220 мест оснастили по последнему слову техники — уникальной акустической системой и антивандальными креслами. Однако просуществовала новая «Аврора» всего три года. После закрытия кинотеатр перестроили под клуб, где даже отваживались проводить гей-вечеринки. А сегодня здесь прописался продуктовый рынок «Дружба», букмекерская контора и салон ритуальных услуг.

Кто пришел на «Смену»

А вот «Смену» можно считать настоящим долгожителем: последний детский кинотеатр Уфы прекратил существование лишь в минувшем году. Зал, пристроенный к жилому дому на углу Российской улицы и Уфимского шоссе, как и многие, был закрыт в 90-е. Но на излете 2016-го — Года Кино — появилась новость о возрождении детской «Смены». В январе зал, принадлежащий городу, был открыт, но не проработал и полугода. Официальной причиной закрытия стало аварийное состояние здания и долги за коммунальные услуги. Неофициальной — жалобы на проект «Ночная смена», когда с вечера до утра здесь устраивали нон-стоп показы ужастиков и аниме, якобы сопровождавшиеся пьяными вечеринками.