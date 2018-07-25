В Хабаровском крае под раздачу попали более 100 тыс. гектаров

Хабаровском крае сегодня, 25 июля, существенно расширилась программа предоставления дальневосточных гектаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», региональный парламент принял поправки в закон. Они разрешили раздавать бесплатные участки всем гражданам России в десятикилометровой зоне вокруг Комсомольска-на-Амуре (ранее там действовал запрет), а также около села Покровка Бикинского района на российско-китайской границе. Когда-то здесь планировалось строить мост через Уссури в соседнюю страну. Этот переход признан нецелесообразным и теперь зарезервированные под него земли разрешено раздать всем желающим.

— Снятие закрытой для раздачи гектаров зоны в пригороде Комсомольска-на-Амуре скажется положительно для тех, кто хотел бы взять участок вблизи города, где есть дороги, другая инфраструктура, — обратил внимание заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Павел Симигин . — Благодаря принятым поправкам в Хабаровском крае в 10-километровой зоне вокруг Комсомольска и вблизи села Покровка Бикинского района дополнительно появилось больше 122 тысяч гектаров, которые могут быть розданы желающим. Насчёт разрешения выдавать гектары в 20-километровой зоне вокруг Хабаровска , вопрос сложный. Думаю, что по мере необходимости будем с такими инициативами выходить. Но пока это не обсуждалось.

Также гектары не будут выдавать в расположенных в пригороде Комсомольска садовых товариществах. Там многие дачники уже давно пользуются своими участками, но до сих пор не оформили над ними свои права. Если их наделы попали под раздачу, это вызвало бы конфликтные ситуации. Также под запретом раздачи в качестве бесплатных гектаров остаются земли в границах сёл Бельго, Верхняя Эконь, Пивань, Хурба, посёлков Галичный, Молодёжный, Новый мир и Хальгосо. Эти территории считаются затопляемыми после катастрофического наводнения 2013 года.

ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что осенью 2017 года в Хабаровском крае было дополнительно открыто для раздачи свыше 7 миллионов бесплатных гектаров. Нынешней весной в регионе началось проектирование первого села гектарщиков в районе имени Лазо. Назовут его Дальневосточным, соответствующий закон уже принят краевым парламентом. Сейчас необходимые процедуры по оформлению населённого пункта проходят на уровне федерального правительства.