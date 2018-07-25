Сбежавшая от тюменца лиса переполошила жильцов многоэтажки на Червишевском тракте

Не ясно, кто напугался больше — жители дома или крошечный лисенок

С необычным зверем столкнулась этим утром, 25 июля, жительница тюменской девятиэтажки, решив отправиться по своим делам. На лестничной клетке её встретила небольшая лисица, которая сразу направилась ей навстречу. Женщина, испугавшись, что животное может быть переносчиком бешенства и покусать, вынуждена была вернуться в свою квартиру.

— Позвонила в 112 с просьбой забрать незваного гостя. Реагирует на звуки, начинает приближаться, слыша звук открывающейся двери. На вид зверек красивый, ухоженный. Но в подъезд выходить страшно: вдруг этот лисёнок — переносчик бешенства. Сейчас бегает по лестничным пролётам, всех шугается. Вынесла ему немного кошачьего корма, немного поел и опять сидит на ступеньках, — рассказала наша Светлана, жительница многоэтажки.

Специалисты уточняют: лисица — домашняя, но может быть опасна для человека.

— Скорее всего, это клеточная лисица. Происхождение ее неизвестно, вероятно, из питомника или домашняя. Лишний раз к ней лезть не стоит: этот зверек может переносить бешенство и укусить. Необходимо вызвать специалистов из местного зоопарка, например, они помогут, — советует заведующий кафедрой биологии и ихтиологии ТюмГУ, доктор биологических наук Сергей Гашев.

Зверек вел себя тихо, без проявления агрессии. Но норовил поближе познакомиться с жителями подъезда

МЧС перенаправили в ТОСЭР, а оттуда — в ЛесПаркХоз, специализирующийся на отлове безнадзорных животных. Причина — в отсутствии специального оборудования для поимки зверя.

— Недавно мы своими силами поймали летучую мышь, но, в случае с лисой, необходимо спецоборудование и помощь ветеринара. Покусать может запросто, но если к ней не приставать, ведёт себя довольно спокойно, — уточнил сотрудник ТОСЭР Евгений Булкин.

Не найдя хозяина, лисенок загрустил. Но предложенную еду всё же съел

История с лисицей закончилась хорошо: объявился хозяин, который по всему двору и дому искал питомца.

— Забрали ее. Домашняя она. И добрая, по словам владельца. В нашем подъезде живут и сейчас идут домой, — сообщила нам Светлана.

Если вы обнаружили бесхозное животное, звоните в ЛесПаркХоз по номеру: 44-54-02. Подробно опишите находку, сообщите точный адрес и свой контактный телефон.