Ещё
СГК проведет плановый останов Южной тепловой станции Рубцовска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СГК проведет плановый останов Южной тепловой станции Рубцовска 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Сибирская генерирующая компания приняла решение произвести полный останов Южной тепловой станции Рубцовска. Огонь в котлах потухнет на две недели. В это время энергетики произведут техническое обслуживание станционного оборудования и тепловых сетей города.
Плановый останов оборудования пройдет с 6 по 19 августа. На этот период подача горячего водоснабжения также будет остановлена.
В течение этих двух недель специалисты проведут работы по ремонту и замене запорной арматуры — кранов, клапанов, задвижек — на станции, которые невозможно провести, когда ЮТС находится в работе. Всего будет демонтировано и заменено на новые семь задвижек и вентилей, которые позволят полноценно регулировать процессы работы теплоисточника в отопительный период. Двадцать единиц запорной арматуры на котлах и паропроводах Южной тепловой станции будут отремонтированы. На котле №3 энергетики заменят 20 метров трубопровода аварийного слива, диаметром 159 мм. Также будет проведена очистка газоходов на котлах №1 и №2.
Параллельно с этим Сибирская генерирующая компания проведет ремонт и техническое обслуживание оборудования тепловых сетей города. Это позволит устранить последствия изменения температурного режима теплоносителя и предотвратить разрушение трубопроводов.
— Ранее мы планировали провести поэтапное отключение потребителей горячего водоснабжения, как это делалось раньше. Позже было принято решение о полном останове ЮТС и прекратить подачу ресурса на две недели в августе для всего города. Это позволит более тщательно и детально провести весь комплекс ремонтных работ и повысит надежность работы станции и сетей в осенне-зимний период. — сказал Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК
АиФ — Алтай: последние новости
На Алтае проходит проверка после публикации видео с убийством котенка «Наказать живодерок!». Что известно о девочке, зарубившей котенка топором Маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и Новосибирск субсидируют - Полетаев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ13
Убийство телеведущего поразило страну67
США нанесут удар по госдолгу России216
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны120
Шарапову возмутили дороги Крыма74
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение