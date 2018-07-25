СГК проведет плановый останов Южной тепловой станции Рубцовска

Сибирская генерирующая компания приняла решение произвести полный останов Южной тепловой станции Рубцовска . Огонь в котлах потухнет на две недели. В это время энергетики произведут техническое обслуживание станционного оборудования и тепловых сетей города.

Плановый останов оборудования пройдет с 6 по 19 августа. На этот период подача горячего водоснабжения также будет остановлена.

В течение этих двух недель специалисты проведут работы по ремонту и замене запорной арматуры — кранов, клапанов, задвижек — на станции, которые невозможно провести, когда ЮТС находится в работе. Всего будет демонтировано и заменено на новые семь задвижек и вентилей, которые позволят полноценно регулировать процессы работы теплоисточника в отопительный период. Двадцать единиц запорной арматуры на котлах и паропроводах Южной тепловой станции будут отремонтированы. На котле №3 энергетики заменят 20 метров трубопровода аварийного слива, диаметром 159 мм. Также будет проведена очистка газоходов на котлах №1 и №2.

Параллельно с этим Сибирская генерирующая компания проведет ремонт и техническое обслуживание оборудования тепловых сетей города. Это позволит устранить последствия изменения температурного режима теплоносителя и предотвратить разрушение трубопроводов.

— Ранее мы планировали провести поэтапное отключение потребителей горячего водоснабжения, как это делалось раньше. Позже было принято решение о полном останове ЮТС и прекратить подачу ресурса на две недели в августе для всего города. Это позволит более тщательно и детально провести весь комплекс ремонтных работ и повысит надежность работы станции и сетей в осенне-зимний период. — сказал Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК