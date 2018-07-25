Какие нарушения прокуратура нашла в волгоградских медучреждениях?

Чаще всего пациенты сталкиваются с ненадлежащим обеспечением лекарствами.

АиФ Волгоград: последние новости

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