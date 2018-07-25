Какие нарушения прокуратура нашла в волгоградских медучреждениях? 

Чаще всего пациенты сталкиваются с ненадлежащим обеспечением лекарствами.
«Одним из самых распространенных нарушений является ненадлежащее лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, — рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — К примеру, в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» в связи с отсутствием необходимых лекарственных препаратов не выдавались бесплатные рецепты 25 инвалидам 1-й и 2-й группы. Вскрыты случаи выдачи врачами ГБУЗ «Еланская ЦРБ» бесплатных рецептов без соответствующих пояснений о способах и сроках применения лекарственных препаратов.
Неединичными являются случаи длительного ожидания приезда карет скорой помощи по месту вызова».
По итогам проверок органами прокуратуры внесено более 120 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, в суды предъявлено свыше 30 исковых заявлений.