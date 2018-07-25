В Бангладеш при сходе оползня погибли пять человек 

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Пять человек, включая четырех детей, погибли при сходе оползня в округе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш, сообщает интернет-издание bdnews24.
Согласно его данным, сход оползня стал следствием обильных дождей, которые шли последние несколько дней, не прекращаясь. Отмечается, что погибшие дети — братья и сестры из одной семьи в возрасте от 6 до 15 лет. Ранения также получили их родители.
Агентства по оказанию медицинской помощи ранее распространили предупреждение об опасности схода оползней в Кокс-Базаре, где сейчас содержатся свыше 600 тысяч беженцев-мусульман народности рохинджа.