В Бангладеш при сходе оползня погибли пять человек

Согласно его данным, сход оползня стал следствием обильных дождей, которые шли последние несколько дней, не прекращаясь. Отмечается, что погибшие дети — братья и сестры из одной семьи в возрасте от 6 до 15 лет. Ранения также получили их родители.

Агентства по оказанию медицинской помощи ранее распространили предупреждение об опасности схода оползней в Кокс-Базаре, где сейчас содержатся свыше 600 тысяч беженцев-мусульман народности рохинджа.