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Раскрыта тайна одного из фонтанов Петергофа
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Раскрыта тайна одного из фонтанов Петергофа 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Петергоф был задуман Петром I как летняя загородная резиденция. «Петергоф» в переводе означает «Двор Петра». Строительство Петергофа началось в 1714 году. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа включает в себя Большой Петергофский дворец, Верхний сад и Нижний парк.
Петергофские фонтаны-шутихи еще с петровских времен считались невероятно веселой «забавой» гостей Нижнего парка. Два столетия назад такие шутихи были устроены в каждом регулярном парке. Но в таком количестве их можно было встретить только в Петергофе.
Если вы были в Петергофе, то наверняка заметили забавный прямоугольник из фонтанчиков, которые работают то слабо, то слишком сильно. Туристы свято верят, что дело в камешках, на которые они наступают, и с радостью надавливают на каждый из них. Ничего не заметили подозрительного?
Видите странного дедушку в кепке? Теперь обратите внимание на трость.
Да-да, он там не просто так, с помощью трости он управляет напором воды у фонтанчиков! Большинство даже не обращает внимания на него, и никого не смущает трость, вогнанная в деревянное отверстие.
Стоит вам войти в прямоугольник — и при желании этого дедушки напор воды не даст вам выйти сухим.
Вот такая работа у него
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