Раскрыта тайна одного из фонтанов Петергофа

Петергоф был задуман Петром I как летняя загородная резиденция. «Петергоф» в переводе означает «Двор Петра». Строительство Петергофа началось в 1714 году. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа включает в себя Большой Петергофский дворец, Верхний сад и Нижний парк.

Петергофские фонтаны-шутихи еще с петровских времен считались невероятно веселой «забавой» гостей Нижнего парка. Два столетия назад такие шутихи были устроены в каждом регулярном парке. Но в таком количестве их можно было встретить только в Петергофе.

Если вы были в Петергофе, то наверняка заметили забавный прямоугольник из фонтанчиков, которые работают то слабо, то слишком сильно. Туристы свято верят, что дело в камешках, на которые они наступают, и с радостью надавливают на каждый из них. Ничего не заметили подозрительного?

Видите странного дедушку в кепке? Теперь обратите внимание на трость.

Да-да, он там не просто так, с помощью трости он управляет напором воды у фонтанчиков! Большинство даже не обращает внимания на него, и никого не смущает трость, вогнанная в деревянное отверстие.

Стоит вам войти в прямоугольник — и при желании этого дедушки напор воды не даст вам выйти сухим.

Вот такая работа у него