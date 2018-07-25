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На Баумана все-таки установили «Конь-страну»
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На Баумана все-таки установили «Конь-страну» 

Казанский Портал 2 часа назад
Вчера вечером на улице Баумана, рядом со входом на станцию метро «Кремлевская», начали устанавливать необычную скульптуру. Многие не поняли, что это.
Фото: e-Kazan.ru  Фото: e-Kazan.ru  Если вглядеться в арт-объект, то можно легко узнать в нем «Конь-страну». Это работа финского мастера татарского происхождения Рафаэля Сайфулина. По его словам, скульптура олицетворяет любовь к родному краю: «Конь несет на себе маленький мир — дорогую сердцу деревушку, в центре которой стоит мечеть с минаретом».
Два года назад говорили, что на создание скульптуры потребуется 200 000 евро. Казанцы были против «Конь-страны» и даже устраивали пикеты. Взамен активисты предлагали установить у Кремля памятник Улу-Мухаммеду.
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