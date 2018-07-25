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Арктический монстр: новый КамАЗ, который покорит Арктику
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Арктический монстр: новый КамАЗ, который покорит Арктику 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Российские инженеры разработали совершенно новый грузовик КАМАЗ, предназначенный для работы в районах Крайнего Севера и Арктики — КАМАЗ-Арктика.
Это очередной образец инновационной техники, созданный специально для программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».
Выглядит он совсем не похоже на привычные нам КамАЗы — гигант с колесной базой 6Х6 или 8Х8 способен функционировать при температурах в минус 50-60 градусов, двигаться при полном бездорожье, а поворачивает не за счет колес, а за счет «ломающейся» рамы.
Фактически, машина будет верным помощником первопроходцев Арктики, поэтому внутри для них оборудован дом на колесах: кровати, плита, раковина и все необходимое для жизни в самых суровых условиях.
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