Прическа сына Жанны Фриске вызвала шквал негодования в Сети

Телеведущий Дмитрий Шепелев все свое время старается проводить с сыном Платоном. Он предпочитает не показывать лицо мальчика. Лишь изредка телеведущий делится снимками, на которых малыш запечатлен со спины или издалека. Этим летом он отдыхает с наследником в Италии

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Шепелев отдыхает с сыном в Италии и делится памятными фотоНа днях телеведущий снова отправился в отпуск. Уже не в первый раз Дмитрий Шепелев отдыхает с наследником в Европе и делится трогательными снимками. Накануне артист поделился очередным снимком из отпуска, на котором позирует вместе с Платоном со спины. Поклонники обычно очень активно реагируют на фотографии с мальчиком, так как Шепелев не так уж часто балует новыми кадрами с наследником. На этот раз внимание пользователей привлекла прическа мальчика. Как оказалось, Платон отрастил волосы, а Дмитрий делает ему хвостики.

Мнение пользователей по поводу нестандартной прически мальчика разделилось. Одни посчитали, что в таком возрасте Платон вполне может себе позволить ходить с длинными волосами, тем более что сейчас для мужчин уже давно не зазорно делать различные прически.

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Большинство пользователей все же придерживаются мнения, что мальчики с ранних лет должны носить классические мужские стрижки и призвали Шепелева не делать из своего ребенка девочку. «Зачем такая прическа мальчику», «Дмитрий, не расти девочку из Платона, постриги уже, ну не красиво», — писали некоторые подписчики. Пока что Дмитрий никак не отреагировал на критику в свой адрес.