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Элла Памфилова повысит электоральную грамотность ульяновской молодежи
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Элла Памфилова повысит электоральную грамотность ульяновской молодежи 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
На этой неделе Ульяновскую область с двухдневным рабочим визитом посетит председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. 26 июля она проведет заседание председателей избирательных комиссий регионов РФ, а 27-го встретится с молодыми участниками избирательного процесса: членами избирательных комиссий, кандидатами, зарегистрированными на региональных и муниципальных выборах, молодыми юристами и общественными наблюдателями. Встреча состоится в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Ульяновск» и будет посвящена вопросам совершенствования избирательного процесса и новшествам избирательного права.
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