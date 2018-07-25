Свердловские наркологи обсудили вопросы совершенствования работы

Заседание правления Свердловского регионального национального наркологического общества, которое прошло на базе филиала Областной наркологической больницы «Урал без наркотиков», собрало кураторов наркологической службы, представляющих управленческие округа Свердловской области

Участие в заседании также приняла руководитель отделения профилактики аддиктивного поведения Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы Виктория Аршинова.

Участники заседания рассмотрели предложения по совершенствованию клинических протоколов оказания наркологической помощи. По словам Виктории Аршиновой, к процессу оказания наркологической помощи лицам, зависимыми от алкоголя, наркотических веществ, игромании и прочих зависимостей необходимо привлекать специалистов по социальной работе. Также она отметила, что работа специалистов по социальной работе и социальных работников должна быть в обязательном порядке включена в систему обязательного медицинского страхования на законодательном уровне.

Кроме того, обсуждались вопросы медицинской профилактики наркологических расстройств, этапы повышения качества комплексной реабилитации зависимых лиц, планы работы кураторов наркологической службы.