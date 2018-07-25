Выжить в тайге. История спасения сибирячки, 6 дней прожившей с лесу без еды

Оксана Леканцева из посёлка Кытат Большеулуйского района ( Красноярский край ) пошла в тайгу за ягодой и пропала. Почти неделю её искали родные, земляки, полиция и бойцы Росгвардии. Все знали, что у заблудившейся не было с собой еды и тёплой одежды. При этом повсюду в лесу встречались следы диких зверей. Только на шестой день засечь потерявшуюся получилось при помощи квадрокоптера. Как женщине удалось почти неделю прожить одной в лесу, выяснял корреспондент «АиФ-Красноярск»

Медвежий край

Посёлок Кытат — настоящий медвежий край. В нём всего пять улиц, и кругом на многие километры непроходимая тайга. Но местные жители знают, как с ней дружить: здесь почти в каждой семье свой охотник, с малолетства сельчане ходят за грибами, ягодой, шишками. Для большинства тайга — единственный шанс заработать.

Вот и семья Леканцевых: муж с женой, их сын и племянник — 6 июля отправилась в лес за жимолостью. Быстро нашли кусты с ягодой недалеко от заброшенной лесопилки и приступили к сбору дикоросов. Но тут к ним вышел медведь. Ближе всех он подошёл к Оксане, она его испугалась, стала убегать и потерялась.

На поиски 39-летней женщины отправился почти весь посёлок. К местным жителям присоединились сотрудники полиции и Росгвардии. Радиус местности, который они осматривали, был больше 7 км. А тем временем женщина уходила всё дальше в лес. При этом у неё не было с собой ни еды, ни питьевой воды, мало тёплой одежды. А температура воздуха ночью в этих местах опускалась до +5 градусов. И, как оказалось позже, всё время по её следам шёл медведь.

«В первую ночь я увидела ёлку с большими корнями, залезла под них и уснула, — вспоминает Оксана Леканцева. — Потом пошла дальше искать дорогу. Из вещей у меня было двое штанов, кофта, широкий плащ и платок. Пила воду из луж, ела в основном кислицу».

Техника и любящее сердце

С каждым днём надежды на то, что женщину найдут живой, таяли. Местность сильно заболочена, везде высокая трава. Кроме того, в лесу было много тех, кто тоже собирал ягоду. Кричали Оксану, а откликались другие люди и этим тоже затрудняли поиски. Поэтому, как сообщили в ГУ МВД по краю, решили в спасательной операции использовать беспилотный летательный аппарат. И вот почти чудо: на шестой день тепловизор засёк движение человека. По имеющимся координатам на место поиска отправилась мобильная группа из полицейских, сотрудников Росгвардии и местных жителей. Одним из первых до потерявшейся женщины добрался её муж — говорит, как будто что-то толкнуло туда, где она.

«Нашли старую дорогу, пошли по ней и вдруг увидели след — я понял, что это не зверь, так как сам охотник, — рассказывает Владимир Леканцев. — Мы стали торопиться, вышли на вытоптанную полянку, я стал звать жену, и она откликнулась метрах в десяти».

Сейчас с Оксаной всё в порядке. Она говорит, что, пока блуждала в лесу, думала о детях, как они без неё останутся, видно, эти мысли её и спасли. Дело в том, что в этих лесах часто теряются люди, и найти их живыми удаётся не всегда. Так, недавно неподалёку обнаружили труп мужчины, он пропал 3 года назад. Ещё одну женщину, которая ушла из дома год назад, найти не удалось.