Чиновник, не признавший дом аварийным, оштрафован в Ардатовском районе

В Ардатовском районе привлечен к административной ответственности в виде штрафа глава администрации рабочего поселка Мухтолово

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области , ранее в надзорное ведомство обратились местные жители. Они пожаловались на непринятие администрацией мер по признанию многоквартирного дома аварийным.

В апреле 2018 года по результатам проверки прокуратура внесла представление главе района. Однако в течение месяца, как того требует закон, глава администрации представление не рассмотрел и нарушения не устранил.

В связи с этим в отношении чиновника было возбуждено административное дело. В июле постановлением суда он ему был выписан штраф.