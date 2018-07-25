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Чиновник, не признавший дом аварийным, оштрафован в Ардатовском районе
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Чиновник, не признавший дом аварийным, оштрафован в Ардатовском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
В Ардатовском районе привлечен к административной ответственности в виде штрафа глава администрации рабочего поселка Мухтолово.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ранее в надзорное ведомство обратились местные жители. Они пожаловались на непринятие администрацией мер по признанию многоквартирного дома аварийным.
В апреле 2018 года по результатам проверки прокуратура внесла представление главе района. Однако в течение месяца, как того требует закон, глава администрации представление не рассмотрел и нарушения не устранил.
В связи с этим в отношении чиновника было возбуждено административное дело. В июле постановлением суда он ему был выписан штраф.
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