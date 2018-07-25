В Краснодаре возле здания ЦУМа вместо парковки предлагают создать зеленую зону

Пешеходную зеленую зону предлагают создать в Краснодаре на углу улиц Красноармейской и им. Гоголя, сообщает пресс-служба администрации города.

Эскизную проработку комплексной реновации квартала возле здания ЦУМа представил на заседании экспертного совета по историческому центру столицы Кубани член Союза архитекторов России Юрий Щербинин . По его словам, создать зеленую зону можно вместо существующей парковки и впоследствии продлить ее по улице им. Гоголя. «Вот мы сделали такой проект квартала, чтобы можно было сразу увидеть, как может выглядеть реконструированная территория. Это именно тот подход, который нужен для города, для развития центра», — сказал Юрий Щербинин.

Участники заседания рассмотрели девять кварталов исторического центра в границах улиц им. Гоголя, Коммунаров, им. Чапаева им. Кирова, включая территорию Кооперативного рынка. По мнению специалистов, на территории рынка целесообразно сохранить три исторических здания, расположенных по улицам Карасунской и Коммунаров, сама же торговая площадка нуждается в реконструкции. Для этого необходимо подготовить отдельный проект.

«Работа, которую мы сегодня проводим, позволит определить границы исторического поселения, в котором будет действовать особый градостроительный регламент. Это работа на перспективу, на последующие 100-200 лет, — прокомментировал глава города Евгений Первышов . — После утверждения границ поселения и регламента строительства для каждого квартала в центре города начнут действовать жесткие правила по сохранению архитектурного облика».

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», всего в границы исторического центра Краснодара предлагают включить 94 квартала. На заседаниях, состоявшихся ранее, эксперты уже рассмотрели более 30 кварталов. По словам мэра, итогом этой работы должен стать документ, учитывающий ценность расположенных в центре зданий.