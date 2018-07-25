Ещё
В Краснодаре возле здания ЦУМа вместо парковки предлагают создать зеленую зону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре возле здания ЦУМа вместо парковки предлагают создать зеленую зону 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Пешеходную зеленую зону предлагают создать в Краснодаре на углу улиц Красноармейской и им. Гоголя, сообщает пресс-служба администрации города.
Эскизную проработку комплексной реновации квартала возле здания ЦУМа представил на заседании экспертного совета по историческому центру столицы Кубани член Союза архитекторов России Юрий Щербинин. По его словам, создать зеленую зону можно вместо существующей парковки и впоследствии продлить ее по улице им. Гоголя. «Вот мы сделали такой проект квартала, чтобы можно было сразу увидеть, как может выглядеть реконструированная территория. Это именно тот подход, который нужен для города, для развития центра», — сказал Юрий Щербинин.
Участники заседания рассмотрели девять кварталов исторического центра в границах улиц им. Гоголя, Коммунаров, им. Чапаева им. Кирова, включая территорию Кооперативного рынка. По мнению специалистов, на территории рынка целесообразно сохранить три исторических здания, расположенных по улицам Карасунской и Коммунаров, сама же торговая площадка нуждается в реконструкции. Для этого необходимо подготовить отдельный проект.
«Работа, которую мы сегодня проводим, позволит определить границы исторического поселения, в котором будет действовать особый градостроительный регламент. Это работа на перспективу, на последующие 100-200 лет, — прокомментировал глава города Евгений Первышов. — После утверждения границ поселения и регламента строительства для каждого квартала в центре города начнут действовать жесткие правила по сохранению архитектурного облика».
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», всего в границы исторического центра Краснодара предлагают включить 94 квартала. На заседаниях, состоявшихся ранее, эксперты уже рассмотрели более 30 кварталов. По словам мэра, итогом этой работы должен стать документ, учитывающий ценность расположенных в центре зданий.
Деловая газета. Юг: последние новости
На Кубани имущество комплекса «Агро-Кореновский» выставили на торги за 27 млн рублей Краснодар в 2018 году получил 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды Сети «Кубаньэнерго» выдерживают пиковые нагрузки на энергосистему Краснодара
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма318
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку241
Заявление Лолиты грозит международным скандалом257
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина232
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение