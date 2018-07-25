Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ЧМ-2018 «незапланированным испытанием» для коммунальщиков

"Интерфаксу" . Отметив тот факт, что вложения в проведение чемпионата стали «одной из самых выгодных инвестиций в истории города», он признал, что наплыв болельщиков стал серьезным испытанием для городских служб.

Отвечая на вопрос о поведении приезжих в Москву болельщиков, мэр отметил, что за все время ЧМ пострадали только скамейки на Никольской улице. «Просто они не были рассчитаны на такую толпу здоровых ребят», — пояснил мэр, признав, что власти города не ожидали массового скопления болельщиков на Никольской. «Вообще фестиваль болельщиков на Никольской стал незапланированным испытанием для коммунальных служб. Но и с ним они справились на „отлично“, правда, пришлось изрядно потрудиться», — заявил мэр.

Ранее заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что лампочки и фигурки с инсталляции «Звездное небо» стали

популярным сувениром

среди гостей Москвы Для того, чтобы дотянуться до них, болельщики карабкались друг на друга и вставали на плечи. «Мы не против. Потом новые лампочки вывесим. А у болельщиков останется добрый сувенир из Москвы», — сказал чиновник.

Никольская во время ЧМ-2018 стала

неформальным местом сбора футбольных фанатов

благодаря близости к Кремлю и наличию большого количества точек общепита, владельцы которых отмечали «дикий» рост выручки, в том числе и в заведениях, которые не транслировали футбольные матчи. С начала чемпионата выручка многих заведений выросла в 2,5-3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с неделями накануне турнира. Резкий приток посетителей зафиксировали и продуктовые магазины, сувенирные лавки и аптеки, а вот магазины одежды, обуви и парфюмерии констатировали падение выручки.

Не обошлось и без «побочных эффектов»: во время праздника москвичи жаловались, что скамеек на Никольской почти не осталось — большую их часть разломали, а те что остались, изломанные торчат из асфальта, окруженные горами мусора. При этом выделенные для уборки дворники со своими обязанностями не справляются. Сообщалось, что болельщики

лазят по столбам, срывают цветные гирлянды подсветки, справляют нужду у любой доступной стенки не только ночью, но и днем. Сообщалось, что сотрудники полиции дежурят с обеих сторон улицы, но на безумства болельщиков не реагируют. В конце концов на улице установили

рамки металлодетекторов, объяснив это соображениями безопасности и вызвав гнев в соцсетях.