Для МСП упростят требования при прохождении добровольной сертификации

Госдуму внесен законопроект, направленный на оптимизацию прохождения субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) добровольной сертификации, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается упростить требования с целью снижения затрат субъектов МСП при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для их участия в закупках.