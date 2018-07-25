Для МСП упростят требования при прохождении добровольной сертификации 

В Госдуму внесен законопроект, направленный на оптимизацию прохождения субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) добровольной сертификации, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается упростить требования с целью снижения затрат субъектов МСП при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для их участия в закупках.
Инициативой также предлагается предоставить Правительству России полномочия по установлению особенностей проведения работ по добровольному подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) субъектами МСП, в целях их участия в закупках.