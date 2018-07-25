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В югорской столице популяризируют велодвижение
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В югорской столице популяризируют велодвижение 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
На территории окружного центра в 2017 году были выполнены работы как по строительству новой, так и реконструкции существующих велодорожек. Произведён ремонт участка у транспортной развязки возле Аэропорта с уширением существующей конструкции и устройством радиусов. Также выполнены работы на нечетной стороне улицы Студенческая от дома №1 до дома №21. Выполнены работы по устройству велодорожки преимущественно вдоль существующей проезжей части с устройством разделительного пешеходного ограждения. Протяженность нового участка строительства — 852 м. Общая протяженность движения велосипедистов составляет 9732 м, из них участок длиной 6111 м имеет замкнутое одностороннее движение.
Выполнено устройство 2-х площадок для отдыха велосипедистов. У транспортной развязки на пересечении ул. Объездная и ул. Мира и напротив дома №19 по ул. Студенческая. Площадки устроены вплотную к велодорожке и имеют размер 30 м2. Площадки обустроены скамьями, урнами и рампами для парковки велосипедов.
Напомним, что данные работы были произведены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «ЖКХ и городская среда», благодаря которому российские города становятся уютнее, красивее и удобнее.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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