В югорской столице популяризируют велодвижение

На территории окружного центра в 2017 году были выполнены работы как по строительству новой, так и реконструкции существующих велодорожек. Произведён ремонт участка у транспортной развязки возле Аэропорта с уширением существующей конструкции и устройством радиусов. Также выполнены работы на нечетной стороне улицы Студенческая от дома №1 до дома №21. Выполнены работы по устройству велодорожки преимущественно вдоль существующей проезжей части с устройством разделительного пешеходного ограждения. Протяженность нового участка строительства — 852 м. Общая протяженность движения велосипедистов составляет 9732 м, из них участок длиной 6111 м имеет замкнутое одностороннее движение.

Выполнено устройство 2-х площадок для отдыха велосипедистов. У транспортной развязки на пересечении ул. Объездная и ул. Мира и напротив дома №19 по ул. Студенческая. Площадки устроены вплотную к велодорожке и имеют размер 30 м2. Площадки обустроены скамьями, урнами и рампами для парковки велосипедов.