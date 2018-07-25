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Срочно: В афганском городе Меймене прогремел взрыв, возможны жертвы
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Срочно: В афганском городе Меймене прогремел взрыв, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Меймене /Афганистан/, 25 июля /Синьхуа/ — В среду в афганском городе Меймене /административный центр северной провинции Фарьяб/ прогремел взрыв, возможны жертвы. Об этом сообщили в полиции. —0—
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