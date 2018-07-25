Свердловская прокуратура составила рейтинг жалоб граждан 

За первые шесть месяцев 2018 года прокуроры Свердловской области рассмотрели больше 30 тысяч обращений граждан, которые жаловались на нарушение их прав.
В ТОП-3 списка удовлетворенных заявлений заняли жалобы на нарушения в сфере трудового законодательства (39%), жилищно-коммунального хозяйства (22,5%), охраны окружающей среды (26%), безопасности дорожного движения (26%).
Во время рассмотрения обращений сотрудники надзорного ведомства выявили более семи тысяч нарушений закона, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры. Для их устранения принесено свыше 200 протестов, внесено свыше двух тысяч представлений о нарушении федерального законодательства, в суды направлено более 1,4 тысячи исковых заявлений, 150 должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, возбуждено около 700 дел об административных правонарушениях.