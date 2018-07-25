Губернатор Саратовской области поставил задачу министерству экономики увеличить объём доходов областного бюджета до 100 миллиардов рублей. Добиться этого планируется в том числе за счёт инвестирования в создание скоростного трамвая, строительство дороги Шанхай — Гамбург и реализации соглашения, заключенного с компанией «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Валерий Радаев подчеркнул, что базовые источники экономического роста — инвестиции и госфинансирование. Только через федеральные программы и государственно-частное партнёрство возможно осилить масштабные проекты, связанные с ремонтом дорог, строительством социальных и инфраструктурных объектов. Благодаря этому в область поступило финансирование в объеме 21,4 миллиарда рублей, что позволило вести работы по строительству и реконструкции 47 объектов.
"Привлечение бюджетных инвестиций должно стать первоочередной задачей — входить во все возможные федеральные программы, сотрудничать с фондами поддержки", — заявил глава региона.
Также он обозначил необходимость выйти на валовый региональный продукт в триллион рублей. По словам министра экономического развития области Юлии Шваковой, основные экономические показатели за первые шесть месяцев 2018 года положительные и соответствуют прогнозу. За первое полугодие ВРП оценивается в 303 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства за полгода 105,3%.
"У Саратовской области большой потенциал, и эти цели вполне возможно достичь в ближайшие шесть лет", — подытожил Радаев.