Саратовская область инвестирует средства в строительство дороги Шанхай — Гамбург и скоростного трамвая

Валерий Радаев подчеркнул, что базовые источники экономического роста — инвестиции и госфинансирование. Только через федеральные программы и государственно-частное партнёрство возможно осилить масштабные проекты, связанные с ремонтом дорог, строительством социальных и инфраструктурных объектов. Благодаря этому в область поступило финансирование в объеме 21,4 миллиарда рублей, что позволило вести работы по строительству и реконструкции 47 объектов.

"Привлечение бюджетных инвестиций должно стать первоочередной задачей — входить во все возможные федеральные программы, сотрудничать с фондами поддержки", — заявил глава региона.

Также он обозначил необходимость выйти на валовый региональный продукт в триллион рублей. По словам министра экономического развития области Юлии Шваковой, основные экономические показатели за первые шесть месяцев 2018 года положительные и соответствуют прогнозу. За первое полугодие ВРП оценивается в 303 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства за полгода 105,3%.

"У Саратовской области большой потенциал, и эти цели вполне возможно достичь в ближайшие шесть лет", — подытожил Радаев.