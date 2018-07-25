В Тюменском технопарке пройдет IX нефтегазовый форум

На площадке Тюменского технопарка 19 — 20 сентября пройдет IX Тюменский нефтегазовый форум. В этом году он будет посвящен теме «Цифровая экономика и „умные технологии“.

В рамках форума запланированы два пленарных заседания с участием министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых корпораций России и зарубежья. Участников ждет насыщенная деловая программа, состоящая из практических конференций и панельных дискуссий.

На площадке форума обсудят тенденции изменения индустрии на ближайшие годы, цифровизацию в разведке и производстве, кадровую стратегию, проблемы добычи сжиженного природного газа, трудно извлекаемые запасы и актуальные вопросы геологоразведки. По-прежнему остаются актуальными вопросы импортозамещения и импортоопережения — им будут посвящены отдельные мероприятия.

В юбилейный для Тюменской геологии 2018 год. В рамках форума пройдут торжественные награждения выдающихся деятелей отрасли и финал конкурса „ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли“.

«Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и Закупочные сессии крупнейших нефтегазовых компаний проведут »Роснефть» «Сибур» . Эти b2b-встречи помогут малым и средним предприятиям нефтегазовой отрасли представить свои предложения и разработки. Традиционно на форуме будут подписаны крупные, в том числе и международные, контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.