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В Тюменском технопарке пройдет IX нефтегазовый форум
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В Тюменском технопарке пройдет IX нефтегазовый форум 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
На площадке Тюменского технопарка 19 — 20 сентября пройдет IX Тюменский нефтегазовый форум. В этом году он будет посвящен теме «Цифровая экономика и „умные технологии“.
В рамках форума запланированы два пленарных заседания с участием министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых корпораций России и зарубежья. Участников ждет насыщенная деловая программа, состоящая из практических конференций и панельных дискуссий.
На площадке форума обсудят тенденции изменения индустрии на ближайшие годы, цифровизацию в разведке и производстве, кадровую стратегию, проблемы добычи сжиженного природного газа, трудно извлекаемые запасы и актуальные вопросы геологоразведки. По-прежнему остаются актуальными вопросы импортозамещения и импортоопережения — им будут посвящены отдельные мероприятия.
В юбилейный для Тюменской геологии 2018 год. В рамках форума пройдут торжественные награждения выдающихся деятелей отрасли и финал конкурса „ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли“.
Закупочные сессии крупнейших нефтегазовых компаний проведут »Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Сибур». Эти b2b-встречи помогут малым и средним предприятиям нефтегазовой отрасли представить свои предложения и разработки. Традиционно на форуме будут подписаны крупные, в том числе и международные, контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.
Напомним, Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие с нефтегазовой повесткой, которое собирает на своей площадке представителей бизнеса и власти, губернаторов, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. В Форуме принимают участие свыше 2000 делегатов из 16 стран мира. По традиции экспозиционная часть форума — выставка инновационных проектов — знакомит участников с абсолютными новинками отрасли. Организаторы форума — Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. Открыта регистрация участников на форум, а также аккредитация СМИ.
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