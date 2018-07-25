Пока вы спали: под Новосибирском потерялся самолет, Трамп снова переобулся, а певица Деми Ловато перебрала с наркотиками 

Пропал одноместный самолет
Из Новосибирска в Томск вылетел самолет Cirrus, однако до конечной точки маршрута так и не добрался. Стартовала спасательная операция, к которой привлечен вертолет Ми-8. Площадь поисков увеличена до четырех районов Новосибирской области.
Трамп нашел выход
Американский лидер заявил в Twitter, что готов снять все пошлины в торговле с ЕС, но только в том случае, если эта мера будет двухсторонней. Впрочем, Дональд Трамп тут же заявил, что Брюссель никогда на такое не пойдет.
Деми Ловато госпитализирована
Популярная американская певица попала в больницу Лос-Анджелеса, после того как медики еле откачали ее от героиновой передозировки. Деми Ловато уже пришла в себя и даже обратилась к своим поклонникам — правда, только через представителя.
СК РФ: Александра III не отравили
Александр Бастрыкин в интервью «Известиям» рассказал, что экспертиза останков предпоследнего российского императора не нашла следов отравления. Таким образом была окончательно опровергнута популярная гипотеза, бытовавшая в исторических кругах не одно десятилетие.