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Панков: Саратовской области выделяет средства из резервного фонда Правитель
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Панков: Саратовской области выделяет средства из резервного фонда Правитель 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем информационном канале рассказал о том, что на Саратовскую область будет выделено 200 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ.
«Депутаты Госдумы по предложению Володина не стали ждать заседания трехсторонней комиссии по бюджету и в оперативном режиме приняли решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей на компенсацию потерь сельхозпроизводителей в связи с удорожанием цен на ГСМ. Деньги выделят из резервного фонда Правительства. Скажу, что на Саратовскую область выделят 200 миллионов. Считаю, что это хорошее начало поддержки наших сельхозпроизводителей», — пишет Николай Панков.
Ранее депутат сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил коллегам о встрече Президента России Владимира Путина с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, на которой Минсельхозу было дано поручение поддержать аграриев. Также Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по аграрным вопросам провести отдельное обсуждение компенсации роста цен на ГСМ.
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