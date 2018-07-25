Панков: Саратовской области выделяет средства из резервного фонда Правитель 

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем информационном канале рассказал о том, что на Саратовскую область будет выделено 200 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ.
«Депутаты Госдумы по предложению Володина не стали ждать заседания трехсторонней комиссии по бюджету и в оперативном режиме приняли решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей на компенсацию потерь сельхозпроизводителей в связи с удорожанием цен на ГСМ. Деньги выделят из резервного фонда Правительства. Скажу, что на Саратовскую область выделят 200 миллионов. Считаю, что это хорошее начало поддержки наших сельхозпроизводителей», — пишет Николай Панков.
Ранее депутат сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил коллегам о встрече Президента России Владимира Путина с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, на которой Минсельхозу было дано поручение поддержать аграриев. Также Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по аграрным вопросам провести отдельное обсуждение компенсации роста цен на ГСМ.