Устанавливаем приборы учета

Установка автоматизированных приборов учета производится в рамках долгосрочного энергосервисного договора, направленного на снижение потерь в электросетях. Параллельно с установкой счетчика на границе балансовой принадлежности — на вводе к домовладению потребителя, энергетики устанавливают маршрутизаторы каналов связи, принимающие данные о потребляемой электроэнергии от вновь установленных приборов, на центрах питания. Такая система энергоучета значительно упрощает процесс сбора данных и контроля совокупного потребления от отдельно взятого центра питания, так как интегрирована в программное обеспечение и сама передает данные в энергокомпанию. После установки прибора потребителю выдается специальное считывающее устройство, позволяющее самостоятельно контролировать все показания.

Одновременно с монтажом новых счетчиков проводится реконструкция вводов в жилые дома с заменой старого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), применение которого обеспечивает более качественное электроснабжение, стабильное напряжение в сети.

Установка интеллектуальных счетчиков позволяет, в том числе, исключить возможности вмешательства недобросовестных потребителей в работу прибора учета или схему подачи электропитания с целью снижения учитываемого счетчиком расхода потребляемой электроэнергии. Таким образом, обновленная система учета оказывается эффективна в борьбе с энерговорами, действия, которых наносят урон надежному и качественному электроснабжению, и, как следствие, добросовестным соседям злоумышленника. Ведь во многом именно из-за попыток несанкционированного потребления электроэнергии происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность технологических сбоев в электросети и возникновения коротких замыканий.

С момента начала реализации программы в 2017 году и до настоящего времени приборы учета с функцией автоматического сбора показаний уже установлены и переведены в коммерческий учет в Майнском, Сенгилеевском, Старомайнском, Ульяновском, Мелекесском, Инзенском и Барышском районах области. Всего установлено свыше 9400 счетчиков.

Снижение уровня потерь в электрических сетях — одно из важнейших направлений деятельности филиала в части энергосбережения. Модернизация системы энергоучета и постепенное принятие его в качестве расчетного с потребителями позволят достичь долгосрочного эффекта в части снижения потерь электроэнергии и, как результат, снизить потери до уровня технических.

Энергетики уже отмечают положительную динамику в районах, где установка была завершена еще в прошлом году. До начала реализации программы потери порой превышали нормативные технические потери в несколько раз. В частности в 2016 году потери на данных линиях в среднем составляли 37%, а по итогам 2017 года они снизились до 27%.

Екатерина Вербовская

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