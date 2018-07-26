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Более 17,4 тыс. «умных» счетчиков установили в домах Москвы с 2010 г.
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Более 17,4 тыс. «умных» счетчиков установили в домах Москвы с 2010 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Более 17,4 тыс. «умных» счетчиков установили в домах Москвы с 2010 г. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК).
«С 2010 г. в Москве мы установили 17 тыс. 446 «умных» приборов учета. Однако, несмотря на всю очевидность выгоды для потребителя, связанную с сокращением потерь во внутренних сетях жилых домов, не все управляющие компании приняли общедомовые приборы учета в свои расчеты. На сегодняшний день более 6 тыс. «умных» счетчиков позволяют москвичам экономить на электроэнергии. Планируется, что до конца года управляющие компании возьмут в расчет более 11 тыс. оставшихся «умных» приборов учета электроэнергии в соответствии с федеральным законодательством», — сказал заместитель генерального директора МОЭСК по передаче и учету электроэнергии Алексей Петухов.
В пресс-службе напомнили, что в столице реализуется проект «Умный квартал». В него вошли семь домов района Марьино.
«МОЭСК установила 28 «умных» приборов учета электроэнергии в пяти трансформаторных подстанциях и 30 «умных» общедомовых приборов учета электроэнергии в семи домах района Марьино, вошедших в проект «Умный квартал», курируемый правительством Москвы. Все приборы учета включены в автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии. Такая технология позволяет в автоматическом режиме видеть реальный баланс электроэнергии. Жителям не придется каждый месяц подавать данные о потребленной электроэнергии — все данные с каждой квартиры в автоматическом режиме поступают в расчетный центр. Помимо этого, станут прозрачными расходы электроэнергии на общедомовые нужды, что позволит управляющей компании выявлять возможные незаконные подключения к общедомовой сети. Такая технология позволит ежегодно только в этих семи домах «Умного квартала» в Марьино сократить потери электроэнергии на 120 тыс. кВтч», — добавили в пресс-службе МОЭСК.
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