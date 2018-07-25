Прощайте, балки! С улиц Нижневартовска исчезнут последние ветхие времянки

Ждали и дождались

Еще несколько лет назад семьи, проживающие в вагончиках, не могли участвовать в программе улучшения жилищных условий, поскольку согласно российскому Жилищному кодексу балочные строения не были признаны жилыми помещениями. В 1997 году в Нижневартовске провели инвентаризацию, которая выявила 2,5 тысячи балков, расположенных во временных поселках. Выстраивались эти поселки в период бурного освоения нефтяных месторождений как временные поселения — главный признак многих северных территорий.

Сегодня в городе готовы к сносу 160 балков из 241 существующего. Их жильцы переехали в благоустроенные дома. На очереди еще 47 балочных строений, жители которых буквально сидят на чемоданах в ожидании полагающихся им окружных субсидий.

В Правительстве Югры решили выделить на эти цели дополнительные средства из бюджета округа. Деньги распределены между шестью муниципальными образованиями, в число которых вошел и Нижневартовск. Муниципалитету перечислили 101 миллион 965 тысяч рублей. Этих средств хватит на переселение жителей оставшихся вагончиков.

«Еще в 2012 году в Нижневартовске было 36 временных поселков, — рассказала начальник управления по жилищной политике городской администрации Ирина Потамошнева. — С 2012 года в рамках окружной и муниципальной программ началось расселение. По плану этот процесс должен был закончиться к 2024 году, однако, благодаря постоянному контролю губернатора Югры и главы города, работа проводилась активно, что позволило исполнить программу досрочно. Уже к 20 декабря нынешнего года на территории Нижневартовска не останется временных строений».

Совсем не копейки

В прошлом году правительство округа в Нижневартовск направило 380 миллионов рублей для предоставления жителям балков безвозвратных субсидий на приобретение благоустроенного жилья. Социальной выплатой воспользовались 169 семей. Эти средства выделяли согласно договору, заключенному в рамках программы «Сотрудничество» между властями Тюменской области , Югры и Ямала.

«Таким образом, местные жители балков получили исключительную возможность воспользоваться государственной поддержкой», — подчеркнул заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ринат Назмутдинов.

Размеры безвозвратных субсидий на приобретение жилья напрямую зависят от срока проживания в балочном фонде. Для людей, поселившихся в приспособленном жилье до 1 января 1995 года, предусмотрена оплата 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Для остальных эта сумма составляет 70%.

Субсидии имеют целевое назначение — потратить их можно только на покупку квартир или комнат в капитальных домах, расположенных в зоне жилой застройки. То есть «балочники» не могут переехать в частные дома, построенные в дачных товариществах, или проживать на территории промышленного узла города, предназначенного под другие нужды. Купить новое жилье можно не только в Нижневартовске, но и на территории Югры и за ее пределами. Нужно отметить, что такие субсидии не облагаются налогом, а на оставшиеся 20-30% от стоимости жилья можно оформить льготный ипотечный кредит.

Привычки и подводные камни

Однако далеко не все стремятся покинуть свои обжитые домишки. Есть определенная категория нижневартовцев, которые не торопятся улучшать жилищные условия. Причины разные. Кого-то не устраивает размер субсидии, а кто-то не хочет расставаться с деревенским образом жизни, привыкнув к своему двору и огороду.

Так, Василий Колпаков, имея в городе квартиру, по старой памяти приезжает в поселок Тампонажный, где на месте старого жилья оборудовал себе что-то вроде небольшой дачи.

«Я знаю, что скоро меня попросят освободить землю, — признает Василий Васильевич. — Но пока дело до сноса не дошло, обитаю здесь. Купить участок в дачном поселке не хватает средств, а сидеть летом в городе не хочется».

Специалисты ЖКХ пытаются решить вопрос переселения таких граждан мирным путем, стараясь убедить их воспользоваться государственной поддержкой. Но в особо трудных случаях эта проблема будет решаться через суд.

«Уже сегодня по таким жителям балков приняли пять судебных решений, — говорит Ирина Потамошнева. — Три из них приведены в исполнение, еще по нескольким решение отложено в силу разных причин. Например, есть определенные сложности с теми, кто на месте балка успел построить дом, обзавестись хозяйством. Здесь нужно решать вопрос с землеотводом, а это очень тонкий процесс, в котором много юридических подводных камней, поскольку такие сооружения, согласно законодательству, являются самовольно возведенными».

Помимо этого, есть и другая категория балочников, которые отказываются выезжать из приспособленного жилья. По тем или иным причинам они не могут рассчитывать на получение государственных выплат. Это люди, не имеющие регистрации по месту жительства, либо у них в собственности уже находится земельный участок или жилье.

В эту категорию попал Андрей Медони. Вот уже 40 лет он живет в Тампонажном поселке. Его времянка превратилась в небольшой, но ухоженный и уютный дом с огородиком и двором.

«Я приехал по комсомольской путевке в начале 70-х и все эти годы проработал водителем в различных организациях, — рассказывает Андрей Семенович. — Много лет назад приобрели небольшую двухкомнатную квартиру. После кончины супруги остался с двумя маленькими дочерями, и мне посоветовали приватизировать эту квартиру на троих. Это были 90-е годы, разгул мошенничества, и я побоялся оставить детей без имущества. Сегодня очень жалею об этом поступке, поскольку ни мне, ни детям это не пошло на пользу. В частности, я не попадаю в программу субсидирования, и, когда подойдет очередь сносить мой дом, будет очень тяжело решать жилищный вопрос».

С большой неохотой принимают мысль о переселении и те, кто заселился в балки после 12 января 2012 года, поскольку им придется решать квартирный вопрос самостоятельно.

В Нижневартовске 29 приспособленных жилищных строений, хозяева которых не хотят переселяться. Вероятнее всего, их также будут ждать судебные решения, предписывающие освободить ветхие строения.